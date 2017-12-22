Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой

Россия обязательно добьется того, чтобы рост ее экономики превысил темпы роста мировой экономики. Об этом, пишет РБК, президент заявил во время выступления на съезде «Единой России».

«Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», - заверил президент.

По его словам, Россия должна приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения и прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик.

Источник: Псковская Лента Новостей