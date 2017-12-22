Сегодня: Суббота, 23 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Итоги первого года в ГД Европа Плюс бьет рекорды Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Надежность, подтвержденная национальным регулятором Ганзейский Псков 100 псковских миллионеров В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора
Александр Козловский: За счет партийного проекта «Локомотивы роста» мы можем создавать новые предприятия в регионах

Александр Козловский: За счет партийного проекта «Локомотивы роста» мы можем создавать новые предприятия в регионах

Проект партии «Единая Россия» под названием «Локомотивы роста» будет способствовать созданию в регионах  новых производственных площадок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал куратор...14



Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой

23.12.2017 16:08 ПЛН, Псков

Россия обязательно добьется того, чтобы рост ее экономики превысил темпы роста мировой экономики. Об этом, пишет РБК, президент заявил во время выступления на съезде «Единой России».

«Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», - заверил президент.

По его словам, Россия должна приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения и прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 61 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31