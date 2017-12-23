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ФАС заинтересовалась ростом цен на такси перед Новым годом

23.12.2017 22:42 ПЛН, Псков

Федеральная антимонопольная служба России может начать проверку из-за сообщений в соцсетях о завышении стоимости услуг агрегаторов такси перед новогодними каникулами, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы вдобавок увидим, что это повышение синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своём управлении картелей это посмотрю», - сказал он, пишет Лайф.

Цариковский отметил, что повышенные тарифы в таком случае можно оправдать чрезмерно высоким спросом, но также возможен и предварительный сговор или злоупотребление.

Источник: Псковская Лента Новостей



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