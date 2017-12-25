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«ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк могут объединить

26.12.2017 16:30 ПЛН, Псков

Министерство финансов России выступает за объединение «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Санируемые «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк следует объединить, а в дальнейшем сделать объединенный банк публичным, отметил Алексей Моисеев.

Возможным сценарием объединение трех банков назвал и будущий председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Напомним, ЦБ взял «Открытие» на санацию в августе, Бинбанк – в сентябре, а Промсвязьбанк - в декабре. «ФК Открытие» и Промсвязьбанк входят в список из 11 системно значимых банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Источник: Псковская Лента Новостей



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