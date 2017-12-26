Псковский филиал РСХБ подвел предварительные итоги 2017 года

По предварительным результатам работы в 2017 году Псковский филиал РСХБ демонстрирует положительную динамику по основным направлениям деятельности. На 20 декабря текущего года совокупный кредитный портфель филиала составил 4,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель филиала превысил 2 млрд рублей. Псковский филиал сохранил лидерство в финансировании АПК региона - в текущем году выдано порядка 2 млрд рублей, из них более 200 млн - в рамках льготного механизма кредитования агропромышленного комплекса.

Особое внимание филиал уделяет развитию розничного направления. В 2017 году филиал выдал населению региона на потребительские цели более 2 тысяч кредитов в объеме 460 млн рублей, а также на приобретение жилья - 367 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 520 млн рублей. Клиентами РСХБв Псковской области являются более 40 тысяч физических лиц.

Также филиал продемонстрировал рост объема привлеченных средств. Совокупный депозитный портфель увеличился с начала года на 25% и составил 6 млрд рублей. В том числе объем вкладов физических лиц вырос на 30% до 4,6 млрд рублей.

«На сегодняшний момент Банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы оказывать качественные финансовые услуги населению и предприятиям города и области, сохраняя при этом лидирующие позиции в кредитовании аграрного сектора», – отметил директор Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей