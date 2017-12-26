Однажды закрытый завод практически невозможно запустить снова - Александр Козловский

Закрытое однажды производственное предприятие запустить заново практически невозможно, поскольку спустя определенный период времени оно уже будет неконкурентоспособно. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» (102,6 Fm) сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.

Он напомнил, что закрытие многих псковских предприятий произошло в 90-е годы, и несправедливо возлагать ответственность за это на действующие власти. А снова запустить однажды остановленные заводы зачастую нерентабельно.

Выход из ситуации Александр Козловский видит в организации особых экономических зон и технокластеров.

«К сожалению, у нас в стране очень мало людей, которые хотели бы заниматься производством, потому что это очень сложно. Вот почему мы должны давать максимум возможностей на этом направлении и популяризировать производственные предприятия, в том числе, и как возможность развития руководителя. Пусть это будут небольшие предприятия на 10-20 человек, но и они должны появляться в нашем регионе», - высказался парламентарий.

Александр Козловский также сообщил, что в рамках движения «Своя» планируется выпуск серии телепередач, которые будут посвящены рассказам о производственной сфере. Они будут рассказывать зрителям о псковских предприятиях.

Источник: Псковская Лента Новостей