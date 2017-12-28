Правительство РФ должно до 1 марта 2018 года определиться с ограничением ставок по кредитам банков регионам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года представить предложения по ограничению процентных ставок по кредитам, привлекаемым субъектами РФ и муниципальными образованиями в кредитных организациях.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поручения по итогам пресс-конференции В.Путина опубликованы на сайте Кремля.

В.Путин на днях призвал регионы снижать долговую нагрузку, улучшать ситуацию с региональными бюджетами. Он напомнил, что была запущена специальная программа реструктуризации бюджетных кредитов. "Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитоваться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно! Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет - сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать-то?", - заявил президент на этой неделе.

Госдума ранее утвердила поправки в бюджет 2017 года, в рамках которых утверждены правила реструктуризации бюджетных кредитов, срок погашения которых наступает в 2018-2019 и 2021-2022 годах.

Задолженность по основному долгу и процентам уплачивается в период с 2018 по 2024 год включительно: в 2018-2019 годах - в размере 5% от суммы основного долга ежегодно, в 2020 году - в размере 10%, в 2021-2024 годах - равными долями по 20% от суммы основного долга ежегодно. Период погашения задолженности может быть продлен до 2029 года включительно в случае, если в 2018 и 2019 годах регион обеспечил рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта не ниже фактического уровня инфляции. В этом случае в 2020 году регион платит 5% от суммы основного долга, в 2021-2028 годах - равными долями по 10% от суммы основного долга ежегодно, в 2029 году - в размере 5%.

За пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1% годовых, начисляемая на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности по процентам.

Кроме того, одним из условий для регионов, воспользовавшихся реструктуризацией, является ограничение ставок по кредитам, полученным ими от кредитных организаций, на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + 1 процентный пункт.

Источник: Псковская Лента Новостей