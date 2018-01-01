В Греции введен налог на пластиковые пакеты. России приготовиться

Греции вводится экологический налог — с 1 января одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными, за каждый пакет придется доплатить 4 евроцента. С 1 января 2019 года их цена вырастет до 9 евроцентов.

Это одна из мер по ограничению потребления полиэтиленовых пакетов как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. С Нового года государство будет стимулироваться их утилизацию и использование многоразовых пакетов и сумок.

«Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления. Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия», — заявил замминистра окружающей среды Сократис Фамеллос.

В Министерстве охраны окружающей среды подсчитали, что сейчас в Греции используется около 4,5 миллиарда пакетов каждый год, или около 400 штук в год на человека.

В соответствии с европейскими директивами от 2015 года, власти Греции ставят цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.

Для сокращения чрезмерного потребления пакетов власти решили ввести плату за них. Она была установлена с 1 января 2018 года первоначально в 3 евроцента за каждый пакет, но затем было решено добавить НДС 24% и цена выросла до 4 евроцентов. Через год покупателям придется платить по 9 евроцентов.

Аналогичная инициатива обсуждалась и в России. В октябре 2017 года глава Минприроды Сергей Донской заявил, что кроме утилизационного сбора, который сейчас платится только за товары, вышедшие из потребления, необходим дополнительный налог на упаковку. По его словам, сбор может быть введен уже в 2018-2020 годах.

Ранее подумать на эту тему министерству предлагал спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов.

«Производитель полиэтиленовых пакетов должен платить, потому что этот пакет нужно будет утилизировать», — пояснил господин Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей