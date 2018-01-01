Регионы получат субвенции в 21,4 миллиардов рублей на «путинских первенцев»

Правительство России утвердило распределение субвенций регионам из федерального бюджета на выплаты при рождении первенца или усыновлении первого ребёнка. На 2018 год выделено 21,4 миллиардов рублей, что позволит с 1 января реализовать положения федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Отмечается, что распределение денежных пособий позволит с 1 января 2018 года обеспечить реализацию положений федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 декабря 2017 года.

«Понятно, что рождение нового члена семьи — событие радостное, но влекущее расходы. Это новый инструмент, который вводится по решению президента с 2018 года, чтобы помочь семьям со скромными доходами», — заявил в ходе заседания премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, что закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца подписал 28 декабря президент России Владимир Путин. Право на их получение даётся семье при рождении или усыновлении первого ребёнка до достижения им полутора лет. Важно отметить, что денежное пособие будет предоставляться с учётом дохода семьи. Для получения выплат доход не должен превышать полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения в каждом конкретном регионе.

«Право на получение выплаты возникает в случае, если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в законе.

Источник: Псковская Лента Новостей