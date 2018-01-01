Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области по итогам года составит 6 млрд рублей

Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области в 2017 году ожидается уровне 6 млрд рублей и составит 36 млрд рублей против 30 млрд в 2016-ом году, сообщил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов, подводя итоги ушедшего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, индекс производства продукции сельского хозяйства равен 111%, а в сельскохозяйственных организациях - 118%.

«Рост в первую очередь обеспечен за счет увеличения животноводческой продукции. По итогам года в регионе производство мяса ожидается более 216 тысяч тонн или 123% к уровню прошлого года. Молока - около 201 тысяч тонн, картофеля - 150 тысяч тонн, что соответствует уровню 2016 года», - сказал Николай Романов.

Он также отметил, что в прошлом году сельхозтоваропроизводителям области была оказана государственная поддержка на общую сумму 1,9 млрд рублей. В 2018 году все направления государственной поддержки будут сохранены. Кроме того, спустя четыре года по решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, будет возобновлена областная программа поддержки садоводств. На эти цели в бюджете региона на 2018 год заложено более 2,5 млн рублей. Средства планируется направить на ремонт дорог, вывоз мусора и обустройство пожарных водоемов в садоводческих товариществах. По мнению председателя правления «Ассоциации садоводов Псковской области» Анатолия Бибаева, такая поддержка послужит дополнительным стимулом для развития садоводческих товариществ.

Источник: Псковская Лента Новостей