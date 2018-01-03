Экономика

Что должен сделать Путин, чтобы понравиться предпринимателям, рассказал Николай Рассадин

Что должен сделать президент России Владимир Путин, чтобы понравиться предпринимателям и тем самым удержать в их лице ощутимую часть избирателей, которые проголосуют за него на ближайших президентских выборах, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» директор гипермаркета Николай Рассадин.

«Надо налаживать отношения с нашими западными партнерами, в том числе отменив санкции, создавать благоприятный инвестиционный климат в России, чтобы сюда пришли финансы. Нужно, чтобы деньги не выводились из страны, а наоборот сюда шли, чтобы нам открыли финансовые инструменты, допустили до западных технологий», - перечислил гость студии.

«Хорошо быть аграрной страной и самим кормить население. Но надо делать так, чтобы аграрии пахали не сохой и тяпкой, а современными машинами, и чтобы переработка тоже осуществлялась на современном оборудовании», - заключил Николай Рассадин.