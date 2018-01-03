Экономика

За каникулы россияне потратили почти триллион рублей

За период с 1 по 8 января 2018 года жители России потратили 920 млрд рублей, из них онлайн - 23 млрд. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как пишет «Газета.Ru», самыми популярными товарами в рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда.

Через интернет россияне чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.

Отмечается, что общая сумма новогодних трат россиян на 7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года (860 млрд рублей). При этом на 22% выросла совокупная сумма расходов в интернете.

По данным организации, в новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.