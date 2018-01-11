Экономика

Путин примет участие в заседании рабочей группы по защите бизнеса

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании рабочей группы по мониторингу и анализу применения права в сфере бизнеса в конце января. Эту информацию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, готовится», - сообщил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, планируется ли участие президента в этом мероприятии.

Рабочая группа по защите предпринимательской деятельности возобновит свою работу спустя полтора года. Как пояснил «Известиям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, основной темой встречи станет гуманизация уголовного наказания для бизнесменов.

«Мы планируем предложить расширить состав статей, по которым освобождение от уголовной ответственности наступает в случае возмещения материального ущерба», — пояснил председатель объединения.

Структура была создана в феврале 2016 года по поручению президента России Владимира Путина. Последнее заседание группы состоялось 29 сентября 2016 года.