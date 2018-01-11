Экономика

Минсельхоз инициирует повышение минимальной цены на коньяк на 34%

Минсельхоз предложит Минфину повысить минимальную розничную цену на коньяк в 2018 году до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом «Известиям» сообщил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности в министерстве Евгений Ахпашев.

Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 рублей за 0,5 л. Инициатива Минсельхоза увеличит ее более чем на треть (+34,8%).

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», - пояснил глава департамента.

Эта мера позволит отделить легальную продукцию от контрафакта, доля которого на данный момент составляет на рынке около 60%.