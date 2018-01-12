Экономика

Николай Рассадин о новогоднем ажиотаже, «расчетливых» псковичах и устранении конкурентов Путина

9 января гостем первого в 2018 году выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал директор ООО «Империал» Николай Рассадин. Разговор был посвящен обсуждению итогов 2017 года и современной экономической ситуации в стране и регионе. Кроме того, гость студии ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Андрей Федоров: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вашему вниманию программу «Эхономика». И сегодня мы вместе с гостем студии подведем итоги ушедшего года, поговорим о перспективах, которые нас ждут в этом году, а также обсудим интересные моменты, которые могут сказаться на нашей дальнейшей жизни. Наш гость - директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Николай Юрьевич, добрый день.

Николай Рассадин: Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Андрей Федоров: Николай Юрьевич, для вас как представителя известной в городе торговой сети уходящий год наверняка запомнится предновогодним ажиотажем, когда люди спешили закупить продукты к новогоднему столу и подарки. Считается, что как раз в эти благодатные недели перед Новым годом большинство магазинов и делают большую часть выручки. Так ли это на самом деле?

Николай Рассадин: На самом деле это происходит каждый год, и действительно предновогодняя неделя считается ажиотажной. Спрос очень большой и на продукты питания, и на товары первой необходимости, и на непродовольственные товары, которые покупаются в качестве подарков. Поэтому да, в последнюю неделю-две перед Новым годом идет действительно очень большой объем выручки.

Андрей Федоров: Получается, что один день год кормит?

Николай Рассадин: Да нет, конечно. Хотя понятно, что объем возрастает, процентов на 40 - 45%.

Андрей Федоров: А как по сравнению с федеральными сетями? Увидели вы изменение потока посетителей или всякие акции и скидки притягивают покупателей, в первую очередь, именно в федеральные сети? Проводите вы что-то подобное, чтобы привлечь покупателей?

Николай Рассадин: Конечно. Под Новый год у нас проводятся акции совместно с нашими поставщиками, и самостоятельно мы проводим какие-то акции. Это общий тренд всех торговых сетей - привлекать покупателей перед Новым годом какими-то скидками. По сравнению с прошлым годом падение все-равно произошло процентов на 7-9% в целом по нашей сети, и это не связано с федеральными сетями. Там, я думаю, такая же ситуация. Все это - последствия экономического кризиса, наших взаимоотношений с Западом, это все в одном ключе.

Андрей Федоров: В последнее время мы много говорим о снижении покупательской способности населения. А перед праздниками ситуация изменилась? Покупатели старались раскошелиться и были готовы выложить последние копейки или наоборот стали расчетливее?

Николай Рассадин: Нет, народ стал гораздо расчетливее. Объем потребительской корзины уменьшился, и люди переориентировались на товары по более низкой цене. На удивление, в этом году в предновогодние дни у нас выросли объемы продаж по подаркам и сувенирам. На удивление, предновогодние продажи выросли не в продовольственном секторе (что люди будут кушать за праздничным столом), а по подаркам. Вот здесь произошел некий рост, а в продуктовом сегменте уменьшение.

Андрей Федоров: Сейчас происходит рост акцизов, в том числе на табак и вино прибавится порядка 5 - 7%. Как это скажется на потреблении и в целом на экономике?

Николай Рассадин: Люди станут меньше пить и курить. Это неплохо, но мы же говорим об экономике в целом. Тут все абсолютно понятно и прозрачно. Государство хочет залатать дыры в бюджете и идет проверенным путем повышения акциз. Это самый простой путь. И тут можно еще поиграть на популистских заявлениях из разряда «мы заботимся о здоровье граждан». На самом деле это все от лукавого, и все делается просто для того, чтобы залатать бюджетные дыры и исполнить социальные обязательства перед населением.

Андрей Федоров: Сейчас сигареты в магазинах расположены за специальными ширмами. Похожая инициатива была высказана и по алкоголю — создать либо специальные магазины, хотя алкомаркеты и так уже существуют, или специальные закрытые отделы.

Николай Рассадин: Эта тема муссируется уже не первый год. На моей памяти, с этой инициативой пытаются выйти уже года три - либо создать закрытые винные отделы, куда не будут допускаться граждане до 18 лет, либо специализированные торговые точки. Я, если честно, не могу сказать, будет принята эта инициатива или нет. Все отдается на откуп правительства.

Андрей Федоров: Но на работе торговых сетей, как я понимаю, это существенно не скажется.

Николай Рассадин: Это будут некие дополнительные затраты на оборудование специальных помещений под торговлю алкоголем, но не более того.

Андрей Федоров: То есть вы к этому морально готовы.

Николай Рассадин: Мы ко всему морально готовы.

Андрей Федоров: Николай Юрьевич, как в предновогодние дни сработали онлайн-кассы? Я знаю, что в торговых точках города были сбои.

Николай Рассадин: У нас все прошло в штатном режиме. Я вообще не вдавался в подробности этого инцидента. Потому что если онлайн-касса дает сбой, то говорит о том, что она не передает информацию в налоговый орган. В этом случае касса работает как обычная, только данные накапливаются на жестком диске, и вы будете обязаны эту информацию предоставить потом в налоговую.

Андрей Федоров: То есть защита на крайний случай предусмотрена.

Николай Рассадин: Конечно. Защита от дурака.

Андрей Федоров: А что касается работы системы ЕГАИС. Она достаточно свежая для нас.

Николай Рассадин: Она уже достаточно обкатанная для нас.

Андрей Федоров: Здесь никаких сбоев не произошло?

Николай Рассадин: Нет, все хорошо. В целом мы этот Новый год отработали достаточно хорошо, без эксцессов и проблем.

Андрей Федоров: С 1 января у нас в стране изменится минимальный размер оплаты труда. МРОТ теперь составит 9 489 рублей. На ваш взгляд, существенно ли это повышение и каким должен быть МРОТ?

Николай Рассадин: На самом деле повышение МРОТ должно быть значительным. Если мы считаем себя великой развитой державой, у нас МРОТ должен быть на уровне великих мировых держав. Поэтому, наверное, надо приветствовать, что идет его повышение, хотя для предпринимателей это дополнительная нагрузка. Ведь на МРОТ ложатся еще и социальные выплаты, налоги.

Андрей Федоров: У нас в регионе работа в этом направлении ведется, я имею в виду Трехстороннее соглашение, подписанное между администрацией области, профсоюзами и предпринимателями. В то же время вы противник подписания этого документа и не подписываете его.

Николай Рассадин: Мне пока еще никто не предлагал его подписывать и, вероятнее всего, мы его подписывать не будем.

Андрей Федоров: Не хотите увеличить для ваших сотрудников зарплату?

Николай Рассадин: Мои сотрудники и так уже получают нормальную зарплату. Я просто не очень понимаю механизм увеличения регионального МРОТ. Если мы его повышаем МРОТ до 11,5 тыс рублей для одной категории, а для другой оставляем на уровне федерального МРОТа, то существует перекос. Наше доблестное государство для себя-любимого почему-то оставляет возможность платить людям поменьше. Давайте играть по одним правилам. Если мы установили МРОТ, он для всех категорий должен быть одинаковым, и нагрузка должна распределяться одинаково. Государство как субъект экономической деятельности должно играть по тем же правилам, по которым оно заставляет играть предпринимателей. Поэтому еще раз повторюсь: ко мне никто не обращался и консультаций никаких не проводил. И проводились ли эти консультации с теми, кто за все сообщество предпринимателей подписывал это Соглашение, пусть это останется на его совести.

Андрей Федоров: Один из прогнозов этого года - в среднем на три рубля может вырасти цена самых популярных марок бензина и дизтоплива. Мы уже видим, что топливо здорово подорожало, и ряд экспертов говорят, что цена превысит порог 50 рубля. На ваш взгляд, насколько реальны эти прогнозы и в чем причина повышений?

Николай Рассадин: Я не удивлюсь, если подорожает серьезно, но, опять же, это проблема государства, проблема латания бюджета. Никакого другого объяснения этому я не нахожу. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть дешевеет - бензин дорожает. Значит, дело не в экономике, а как в анекдоте - в «сволочах». Поэтому не удивлюсь, если бензин резко подорожает. Процесс этот уже происходит у нас на глазах. Государство решает свои проблемы за счет населения, поэтому что тут можно сказать? Покупательская способность еще больше упадет. Мы повышаем МРОТ, а потом берем и эти деньги «убиваем», потому что бензин - то, что ложится в основу ценообразования любых продуктов. Это логистика.

Андрей Федоров: И, как следствие, стоит ожидать роста инфляции, повышения цен.

Николай Рассадин: Конечно, будет разгоняться инфляция.

Андрей Федоров: Хотя у нас стараются ее всеми силами сдерживать.

Николай Рассадин: Вот повысили МРОТ - это тоже повышение инфляции, потому что деньги надо откуда-то брать. Все равно инфляционный процесс пойдет. Повышаете вы цены на бензин, повышаете МРОТ, тарифы ЖКУ, - все это влияет на то, что идут инфляционные процессы.

Андрей Федоров: Давайте переключимся на какие-то позитивные моменты. Чего вы ждете от этого года?

Николай Рассадин: Позитив... Вопрос такой интересный. Если брать лично меня, я б с удовольствием поговорил о позитивных моментах, но я не вижу в стране каких-то событий, которые говорили бы о том, что мы можем ожидать в 2018 году какого-то позитива. Все говорит о том, что негатива будет больше. Хотелось бы верить в хорошее, но я не вижу для этого предпосылок. Вот честное слово. Единственный момент может быть, связанный с президентскими выборами, если вдруг Владимир Владимирович Путин решит резко изменить вектор развития страны — поменяет правительство, взаимоотношения на мировом уровне...

Андрей Федоров: То есть то, что он станет президентом, вы не подвергаете сомнению.

Николай Рассадин: У вас есть сомнение хоть минимальное? У меня нет. И то, что сегодня происходит на этой площадке предвыборной, все говорит о том, что отсекают любые минимальные возможности помешать Путину стать президентом в очередной раз. История с Навальным очень наглядно это показывает. Понятно, что у меня не было ни тени сомнения, что его не допустят до выборов, но это решение ЦИК четко показывает, что сильных убирают с дистанции.

Андрей Федоров: На ваш взгляд, он реальный соперник, если бы его допустили?

Николай Рассадин: Если бы его допустили, думаю, все равно Путин выиграл бы. Здесь я четко понимаю, что его популярность в стране велика, основная масса населения придерживается пути, на который указывает нам Владимир Владимирович. Но у людей должен быть выбор в любой ситуации - нравится тебе человек или нет. Наши политики просто перестраховываются, а как бы чего не вышло, а вдруг возьмет завтра и «выстрелит», и тогда мы все проснемся в другой стране, и придется что-то предпринимать. Поэтому допускать Навального к выборам нужно было. Выиграть он не выиграл бы, но у Путина тогда был бы процент по стране не 84, а 65. Это ничего не поменяло бы, но сделало бы президента более легитимным. А когда начинают выбивать конкурентов, выборы становятся достаточно сомнительными.

Андрей Федоров: В то же время появились новые кандидатуры, например, председатель совхоза Грудинин.

Николай Рассадин: Конечно, коммунисты сделали очень интересный шаг, и он мне очень понравился. Для меня было неожиданностью, что Зюганов отказался от участия в выборах. Но это очень хороший шаг. Кандидатура Грудинина может освежить выборы, и возможно, что люди будут голосовать за него как за «свежее лицо».

Андрей Федоров: Давно говорилось, что стране нужны хозяйственники, те, кто работает на земле.

Николай Рассадин: Да, Грудинин - человек от земли, а это сейчас в тренде. Это не политик, который всем поднадоел и у которого пиджак побит молью. На свежего человека и реакция будет другая. Если коммунисты поработают в этом направлении серьезно и конкретно начнут заниматься раскручиванием Грудинина как кандидата в президенты, то может получиться неплохой интересный ход, и этот ход мне очень понравился.

Андрей Федоров: Да, появляется какая-то динамика.

Николай Рассадин: Но вы ж понимаете, что это узкий сектор - коммунисты и те, кто сочувствует коммунистической идеологии. Либералы не будут голосовать за Грудинина.

Андрей Федоров: Возможно и так, но посмотрим, может, еще какие-то яркие кандидаты появятся.

Николай Рассадин: А уже, по-моему, завершено выдвижение. По крайней мере, самовыдвиженцев быть не может уже, а основные партии уже выдвинули своих кандидатов.

Андрей Федоров: Хорошо. Вот вы говорили про Путина - «если он изменит курс».... А как он должен его изменить и что должен сделать, чтобы понравиться предпринимателям?

Николай Рассадин: Первое, что нужно сделать — это наладить отношения с нашими западными партнерами, в том числе отменив санкции, создать благоприятный инвестиционный климат в России, чтобы сюда пришли финансы. Нужно, чтобы деньги не выводились из страны, а наоборот сюда шли, чтобы нам были открыли финансовые инструменты, чтоб нас допустили до западных технологий. Потому что хорошо быть аграрной страной и самим кормить население. Но надо еще делать так, чтобы аграрии пахали не сохой и не тяпкой, а современными сельскохозяйственными машинами, и чтобы переработка тоже осуществлялась на современном технологическом оборудовании.

Андрей Федоров: Все равно они по большей части импортные.

Николай Рассадин: Так вот и нужно налаживать отношения и опять встраиваться в общую экономическую систему.

Андрей Федоров: Думаю, что предприниматели, сильно связанные с землей, сильно этого опасаются.

Звонок радиослушателя: Торгаши обобрали народ при Ельцине и Горбачеве. Обобрали и ободрали. Вы думаете, они с «десятки» раскрутились? Вряд ли. А теперь они правят нами всеми. Они не поймут рядового россиянина никогда. На «черные» деньги раскрутились ребята. А попробуй с десятки раскрутиться»!

Андрей Федоров: Вот такое эмоциональное мнение. С одной стороны торговля - двигатель прогресса, а с другой всегда есть те, кто считает это нечестным.

Николай Рассадин: Вы знаете, я абсолютно понимаю радиослушательницу, потому что сейчас люди доведены до крайней степени бедности, и понятно, что легче обвинить того, с кем ты сталкиваешься каждый день. Приходят в магазин, видят ценники, а денег купить что-то не хватает. Отсюда такая эмоциональность и ожесточенность. Человек же не понимает, что не «торгаши» правят страной. Если бы «торгаши» правили страной, все было бы в стране нормально. А когда страной правят чиновники, которые ничего не производят, ничего не умеют, вот тогда для страны начинается бюрократия и проблемы. И в первую очередь, это не проблемы «торгашей», а проблемы населения. Поэтому я эту женщину понимаю прекрасно.

Андрей Федоров: Спасибо. Возвращаясь к нашему разговору, не один раз уже озвучивалась мыль, что снятие санкций и отмена политики импортозамещения погубит начинающих фермеров, которые на фоне сильной западной конкуренции не справятся. Начали у нас плотно заниматься сырами - какие-то результаты появились, но все это тепличные, искусственно созданные в определенном временном континиуме. Пусти к нам Запад обратно — думаю, народ будет голосовать, в первую очередь, кошельком. Есть известные, качественные и доступные бренды, а есть наши, которые реализуют товар не всегда по доступной цене и не всегда адекватного качества. Какой сценарий, на ваш взгляд, наиболее вероятен?

Николай Рассадин: Если повернуть вектор развития страны, то можно сделать нашу продукцию конкурентной. Снимите административные барьеры, снимите возможность чиновников влиять на экономический процесс. Ведь у нас в стране надо на изнанку вывернуться, чтобы всякие препоны, проверки пройти. Пожарные, санэпидстанция, Ростехнадзор, Роспотребнадзор... У нас проверяющих органов столько, что чокнешься! «Сюда вы должны поставить такой-то технологический механизм». «Могу я купить его в Китае за 20 долларов»? «Не-не-не, вы можете его купить за 2,5 тыс долларов вон в той российской компании». Как вы думаете, по какой цене будет продаваться сыр, на который, кроме всяких административных поборов, легла покупка такого оборудования? Конечно, этот сыр будет «золотой». Вы сделайте так, чтобы у человека были только те затраты, которые ему необходимы на производство своего продукта. Уберите все ненужное и лишнее, запретите чиновникам вмешиваться в процесс - и тогда у нас будет нормальное конкурентное производство.

Андрей Федоров: Но это же утопия. На Западе еще может быть, но если в России...

Николай Рассадин: В России никогда. У нас со времен Петра I госстрой не менялся. Ничего не менялось. Есть бюрократическая форма управления - царь, генсек или еще кто-то и есть чиновники - те же дворяне. Ничего не меняется. А надо менять. Не менять - значит ничего не будет меняться.

Андрей Федоров: Николай Юрьевич, резюмируя разговор про отмену санкций, можно предположить, что ничего у нас в ближайшее время не изменится, а если и изменится, то на это потребуются десятки лет.

Николай Рассадин: Нет, это не так. Законодательно можно все изменить быстро. Просто для этого нужно понимать, что мы хотим. Ведь на самом деле принять закон и заставить его исполнять не так сложно.

Андрей Федоров: Ну есть у нас практика, когда законы быстро принимаются и исполняются.

Николай Рассадин: Принять закон об иностранных инвестициях, предоставить инвестору возможность и желание вкладывать сюда деньги и сказать: «ребят, мы приняли закон, вы вкладываете деньги и мы 50 лет не меняем правила игры на законодательном уровне».

Андрей Федоров: То есть по сути самим себе запретить менять закон.

Николай Рассадин: Да, самим себе запретить менять законодательство в области внешних и внутренних инвестиций, а то у нас как - сегодня дали инвестицию, а завтра пришли и забрали. Вот как инвестировать в экономику, когда ты не знаешь правил игры? У нас в стране одна беда - у нас нет плана долгосрочного развития страны. Мы живем от года к году. И пока эта ситуация не изменится, пока мы четко не составим план развития хотя бы лет на 25, ничего не будет меняться.

Андрей Федоров: Все говорят, стабильность нынче у нас... Не работает в стране система поддержки начинающих фермеров...

Николай Рассадин: В некоторых секторах работает. На примере нашей области могу сказать, что мы стали лидерами в России по производству мяса свинины. Здесь работает.

Андрей Федоров: А почему здесь телега едет, а здесь нет?

Николай Рассадин: Опять же потому, что у нас не действует система госвласти. Мы помогаем сильным, крупным предприятиям, которым не надо помогать, и не помогаем тем, кому надо помогать. У нас все перевернуто с ног на голову. Надо помогать тем, кто нуждается в помощи. А сильный и сам выплывет. Помогите вы тем, кто только начинает учиться плавать.

Андрей Федоров: У нас достаточно много организаций занимается поддержкой предпринимателей - «Деловая Россия», «Опора России», но получается, что и эти инструменты не работают?

Николай Рассадин: Если честно, я не являюсь участником ни одного из перечисленных вами общественных институтов, поэтому как они работают и кому помогают, не могу оценивать. К

Андрей Федоров: Были у нас тут в студии представители.

Николай Рассадин: Если б я слышал тот эфир, то, может, и смог бы что-то сходу прокомментировать, а так не могу.

Андрей Федоров: То есть по сути вы считаете, что предприниматель остается наедине со своими проблемами.

Николай Рассадин: Да. Мелкие и средние предприниматели да. Но такого класса как такового нет. Наше государство построено на госмонополиях, которые забиты, как сваи, в них вкачивается куча денег, а то, на чем должна строиться нормальная экономика - малый и средний бизнес - вымоталось.

Андрей Федоров: Мы много об этом говорим.

Николай Рассадин: В том-то и дело, что только говорим. Но мы на самом деле много о чем говорим.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Иван Николаевич. Я часто слушаю эфиры в вашей студии, и все говорят, что у нас так все хорошо! Товарищ Путин говорит,что мы на подъеме. Но никакого подъема в стране нет, особенно население села страдает, получает копейки, никаких льгот нет. В других областях оплачиваются. Покуда у руля будет стоять товарищ Путин, никакого сдвига в стране у нас не будет. Вот так.

Андрей Федоров: А альтернатива есть?

Звонок радиослушателя: Так не дают! Навального сместил. Силуанов сегодня зарплату получает 1 млн 900 тыс. рублей, а народ нищает. Пообещал дать 10 тыс детям, туда-сюда, но ничего ж не будет! И выхода из этой ситуации не будет, пока за рублем сидеть будет товарищ Путин.

Андрей Федоров: Неожиданно от человека старшего возраста услышать такое предложение. Второе - в 2018 году страховая часть пенсии будет увеличена на 3,7%. То есть пенсия повышается у 154 неработающих пенсионеров. С этой точки зрения есть у нас в стране социальная политика, и насколько ощутимое будет это повышение?

Николай Рассадин: Качественно на уровень жизни наших пенсионеров это не повлияет. Понятно, что с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Андрей Федоров: В среднем повышение составит 378 рублей.

Николай Рассадин: Ну что такое 378 рублей? Вы сами можете сделать выводы. Понятно, что идет бурная имитация, ведь в Конституции написано, что Россия - социально ориентированное государство, и совсем ничего не делать было бы слишком. Вот и идет бурная имитация деятельности. О корень зла не в Путине, а в системе. Можете сколько угодно доставать из матрицы один элемент и вставлять другой, о матрица от этого не изменится.

Андрей Федоров: Может, в такой ситуации лучше начинать с себя?

Николай Рассадин: Да, нужно начинать с себя.

Андрей Федоров: Многие говорят о том, что не хочет народ работать из-за маленькой зарплаты, и получается замкнутый круг. С этой точки зрения можно изменить систему с низов?

Николай Рассадин: Есть очень хороший закон — о местном самоуправлении. Его надо в принципе исполнять. Надо сделать так, чтобы наши муниципальные органы начинали не бездумного кивать головами, когда им спускают какие-то инициативы, а отстаивать интересы своих жителей. Было же много прекрасных моментов, когда бывший губернатор Турчак со свойственной ему жесткостью все оптимизировал: волости соединял, местное самоуправление менял, больницы. Но были моменты, когда люди, не побоявшись, вставали и открыто говорили: «Андрей Анатольевич, ты не прав, и мы не дадим что-то менять в нашей волости». И они отстаивали свое право жить так, как они считают нужным, а не так, как им кивнули сверху. «А мы вам финансированием перекроем»! «Перекроете финансирование — мы вам федеральную трассу перекроем»! То есть надо бороться за себя. А пока люди будут кивать головой как болванчики на то, что им говорят чиновники... Таких людей просто не надо выбирать в руководство муниципалитета. А надо выбирать тех, кто будет бороться с чиновничьим произволом и отстаивать интересы населения. Тогда, может, все потихонечку и наладится. Давайте собирать людей, объяснять им. Надо свои идеи и мысли доводить до людей. Не надо считать людей биоматериалом. С ними надо советоваться, с ними надо обсуждать проблемы. Им надо доказывать свою правоту. А наши чиновники забыли,что такое дискуссия, что такое с кем-то посоветоваться. Вот назначили меня начальником, и все - я ни с кем советоваться не буду, а буду принимать решения, которые считаю нужным. Это в корне неверный подход. Наговорят-наговорят, нагородят обещаний а потом все забудется - и слава Богу. Сколько у нас мост Северного обхода строился? «Да мы скоро будем ездить по этому Северному обходу»! А умный человек говорил: «Да не будете вы никогда по нему ездить, не будет он построен».

Андрей Федоров: А вы считаете, что он не будет построен?

Николай Рассадин: Конечно не будет.

Андрей Федоров: А почему?

Николай Рассадин: Потому что денег нет.

Андрей Федоров: Сегодня нет, но, может, завтра появятся.

Николай Рассадин: Может, лет через ...дцать. Когда-то все будет построено. Но мы живем в России. Наш мост зависит от того, дадут нам денег в Москве или нет. Это полный бред.

Андрей Федоров: Ну мы же депрессивный дотационный регион.

Николай Рассадин: Значит, надо привлекать инвестиции, инвестиции западные. Есть отличные механизмы, например, государственно-частного партнерства. Отдайте вы этот Северный обход какому-нибудь коммерсанту. Будет вам и обход, и мост нормальный, и будет там платный проезд для грузовых машин, а легковые будут ездить бесплатно. Ко всему можно прийти.

Андрей Федоров: Ну, будем надеяться, что пути решения есть, и наш первый посленовогодний эфир оказался не таким уж пессимистичным. Подошел он к концу. Николай Юрьевич, спасибо вам.

Николай Рассадин: Спасибо, что пригласили.

Андрей Федоров: С прошедшими уже поздравлять вас не буду. Пора вливаться в работу и поднимать Россию с колен.

Николай Рассадин: До свидания.