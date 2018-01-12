Экономика

За первую неделю 2018 года в России больше всего подорожали куриные яйца

За период с 1 по 9 января 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%.

Как сообщает Росстат, за первую неделю 2018 года больше всего подорожали куриные яйца, цена на них выросла на 0,6%. Также поднялась цена на сахарный песок и пшено - на 0,3% и 0,2% соответственно. Тем временем цены на гречневую крупу снизились на 0,5%, свинину, вермишель и карамель - на 0,1-0,2%.

Прирост цен на овощи в среднем составил 1,7%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь, помидоры и огурцы - 2,4-3,7%.

Цены на бензин автомобильный выросли пока на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,3%.

Проезд в метро стал дороже на 1,7%, городском наземном транспорте - на 1,2%. Это связано с ростом цен на топливо.