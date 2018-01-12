Экономика

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем около 14 тысяч рублей

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем около 14 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

«Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14 195 рублей - почти столько же было в 2017-м (14 192 рублей). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14 299 рублей)», - сказано в опросе.

Также стало известно, что на подарки близким и друзьям россияне потратили больше (около 5459 рублей) средств, чем на новогодний стол (4764 рублей).