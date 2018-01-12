Экономика

Потребление электроэнергии в Псковской области по итогам 2017 года увеличилось на 0,5%

В 2017 году потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 93892,1 млн. кВтч, что на 1,1% больше аналогичного показателя годом ранее. Вместе с тем декабрьские показатели потребления снизились на 2,5 % по сравнению с декабрем 2016 года до 8980,6 млн. кВтч. Таковы оперативные данные Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада)

Как сообщает ОДУ Северо-Запада, зафиксирован рост электропотребления в энергосистеме Мурманской области на 3,5 %, Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 1,4 %, Псковской области на 0,5 %, Республики Карелия на 0,2 % и Республики Коми на 0,1 %. Снижение электропотребления относительно 2016 года отмечается в энергосистемах Новгородской области (на 1,2 %) и Калининградской области (на 0,5 %).

Электростанции ОЭС Северо-Запада в 2017 году выработали 108348,1 млн. кВтч, что на 1,0 % больше, чем в 2016 году. Выработка ТЭС составила 48182,3 млн. кВтч (44,5 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС в 2016 году на 2,2 %. Выработка ГЭС составила 14164,5 млн. кВтч (13,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ГЭС в 2016 году на 6,4 %. Выработка АЭС составила 36904,3 млн. кВтч (34,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки АЭС в 2016 году на 3,2 %. Выработка ТЭС ПП в 2017 году составила 9096,2 млн. кВтч (8,4 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС ПП в 2016 году на 4,6 %. Выработка ВЭС в 2017 году составила 0,8 млн. кВтч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки ВЭС в 2016 году на 41,0 %.

Выработка электроэнергии в декабре 2017 года составила 10394,8 млн. кВтч, что на 4,9 % меньше, чем в декабре 2016 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в декабре 2017 года выработано 4468,6 млн. кВтч (43,0 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 1178,5 млн. кВтч (11,3 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 3838,4 млн. кВтч (36,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), промышленными предприятиями (ТЭС ПП) – 909,3 млн. кВтч (8,7 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветроэлектростанциями (ВЭС) – менее 0,1 млн. кВтч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с декабрем 2016 года выработка ТЭС уменьшилась на 9,4 %, выработка ГЭС увеличилась на 18,4 %, выработка АЭС уменьшилась на 8,7 %, выработка ТЭС ПП увеличилась на 13,9 %, выработка ВЭС уменьшилась на 66,6 %.

Уменьшение потребления в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года зафиксировано в энергосистемах: Республики Карелия на 8,8 %, Новгородской области на 6,0 %, Псковской области на 5,8 %, Республики Коми на 5,3 %, Архангельской области на 3,5 %, Калининградской области на 2,1 % и Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 1,6 %. Увеличение потребления в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года зафиксировано в энергосистеме Мурманской области на 2,9 %.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.