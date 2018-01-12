Экономика

Первая партия огурцов в Псковской области поспеет к 23 февраля

В тепличных комбинатах Псковской области высажена рассада огурцов для нового сезона. По традиции первые партии огурцов планируется получить к 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора.

Производство овощей защищенного грунта в 2017 году по области составило 3571,1 тонн или 109 % к уровню 2016 года, при урожайности 29,8 кг/м2. Произведено огурцов 2436,8 тонн, томатов 1128,7 тонн, прочих овощей 5,6 тонн.

Лидером производства овощей защищённого грунта стало ООО «Великолукское-ТОК» Великолукского района, которое вырастило 1994 тонны овощей. В ЗАО «Агрофирма Победа» Псковского района производство овощей защищенного грунта составило 1577,1 тонн.