Экономика

Крупнейшие криптовалюты упали в цене

Крупнейшие криптовалюты теряют в цене в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По данным CoinMarketCap, к 07.52 мск биткоин дешевел на 2,6% - до 13,8 тысячи долларов. На бирже OKEx он опускался на 5% - до 13,49 тысячи долларов, на Bitfinex - на 1,5%, до 13,6 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,1%, до 13,6 тысячи долларов.

По мнению аналитиков, следующей психологической отметкой станет уровень в 10 тысяч долларов, ниже которого крупнейшая криптовалюта торговалась в ноябре прошлого года, хотя в выходные ее курс преодолел отметку в 14,5 тысячи.

В свою очередь, эксперты американского банка Goldman Sachs считают, что биткоин может успешно занять нишу «реальной» валюты в некоторых странах.

Так, сотрудники банка Зак Пандл и Чарлз Химмельберг отметили, что в США, где транзакционные издержки невелики, а доллар стабилен, криптовалюта не может полностью раскрыть свой потенциал.

В то же время в странах Африки, к примеру, в Демократической Республике Конго, где 90% процентов вкладов и займов делаются в иностранной валюте, или Зимбабве, где в 2015 году вообще вывели местную валюту из оборота, криптовалюта может найти себе применение, уверены аналитики Goldman Sachs. Кроме того, биткоин может оказаться полезен там, где правительства налагают жесткие ограничения на оборот иностранной валюты.

Что касается других криптовалют, Ethereum дешевеет на 2% - до 1,35 тысячи долларов, Ripple - на 4,1%, до 1,86 доллара, Bitcoin Cash - на 4,1%, до 2,55 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет 707,54 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 33%.