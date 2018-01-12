Экономика

Перевозки пассажиров на ОЖД в 2017 году выросли на 2,5 %

В 2017 году с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено порядка 150,3 млн пассажиров, что на 2,5 % превышает показатели 2016 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций, количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило порядка 132,8 млн человек (+2,7 %), пассажиров поездов дальнего следования – более 17,5 млн (+0,7%). Пассажирооборот в 2017 году составил более 18,4 млрд пасс.км (+1,2 %).

В декабре прошлого года на ОЖД отправлено более 12,1 млн пассажиров (+6 %), из них в пригородном сообщении – более 10,7 млн человек (+5,7 %), а в дальнем следовании – порядка 1,4 млн человек (+7,9 %). Пассажирооборот в декабре составил порядка 1,4 млрд пасс.км (+8,6 %).