Экономика

Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в 2017 году выросли на 14%

В 2017 году пассажиры, отправляющиеся со станций полигона Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет порядка 12,3 млн билетов на поезда дальнего следования, что на 14% превышает показатели 2016 года. Услугой электронной регистрации в прошлом году воспользовались порядка 9,8 млн пассажиров (+15 %), сообщает пресс-служба ОЖД.

В декабре 2017 года через Интернет оформлено более 952,2 тыс. проездных документов (+18 % к количеству билетов, оформленных в декабре 2016 года). Электронную регистрацию в декабре осуществили более 833 тыс. пассажиров (+18 %).

Через терминалы самообслуживания по итогам 2017 года оформлено более 1 млн 76 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 884,1 тыс., приобретено – порядка 192 тыс. билетов).

Напомним, что на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания. Также пассажир может воспользоваться услугой электронной регистрации и получить посадочный талон в электронном виде, который необходимо предъявить проводнику при посадке в поезд в распечатанном виде (формат А4), либо на экране мобильного устройства. При посадке в поезд помимо проездного документа необходимо предъявлять оригинал документа, удостоверяющего личность, на который был оформлен билет.