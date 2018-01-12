Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с бизнес-омбудсменом Аркадием Мурылевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В конце декабря прошлого года были внесены изменения в Положение о порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов. Основные изменения, внесенные на данном этапе, касаются срока действия схемы и порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Ранее она утверждалась на 5 лет. Теперь же в документе прописан бессрочный характер. Договор на размещение торгового объекта заключается органом местного самоуправления на срок не менее семи лет, с правом пролонгации неограниченное число раз.

Напомним, что эта тема остро обсуждалась в конце 2017 года в региональном бизнес-сообществе и среди представителей власти. В июне закончился срок действия прежней схемы размещения нестационарных торговых объектов, а новая - до сих пор не принята. На этом этапе проблема заключалась в том, что власти города хотели исключить из будущей схемы порядка 80 торговых объектов. С такой точкой зрения не согласились псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев и прокуратура.

У администрации Пскова сложилась тупиковая ситуация: схему, предусматривающую сокращение числа торговых нестационарных объектов, она принять не сможет. В тоже время, ситуация требует окончательного решения. По мнению врио губернатора Михаила Ведерникова, «город нужно приводить в нормальный вид, ржавых ларьков быть не должно». «В то же время, если предприниматели готовы меняться, надо создать для них максимально комфортные условия: предложить новое место, налоговые льготы, другие преференции», - заявил он.

Когда заинтересованные стороны, наконец, достигнут компромисса в этом вопросе, где можно будет торговать в Пскове и какие еще изменения ждут местных предпринимателей? Подробнее об этом — в сегодняшнем эфире.

Вопросы Аркадию Мурылеву можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.