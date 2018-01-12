Экономика

Соса-Соla снизила содержание сахара в напитках на 30-80% в 2017 году

Компания Coca-Cola снизила содержание сахара в 2017 году в составе 500 напитков по всему миру на 30-80%. Об этом сообщил старший директор Центра общественной политики по Европе, Ближнему Востоку и Африке Coca-Cola Ветер Вермюлен, выступая на Гайдаровском форуме, пишет ТАСС.

«В 2017 году мы произвели определенные изменения в составе 500 напитков по всему миру, в частности, снизили содержание сахара. В Sprite, Schweppes и Fanta мы снизили содержание сахара от 30% до 80%», - заявил он.

Компания Coca-Cola - производитель безалкогольной продукции, объединяющий более 500 брендов газированных и негазированных напитков.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).