Экономика

К Ганзе-2019 нестационарная торговля в Пскове должна быть приведена в порядок — Аркадий Мурылев

К Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, нестационарная торговля в городе должна быть приведена в порядок, и предпринимательское сообщество это понимает. Об этом заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Он напомнил, что схема размещения объектов нестационарной торговли в Пскове до сих пор не утверждена, несмотря на то, что актуальность этого вопроса подчеркивалась на протяжении нескольких лет. «Конечно, если бы не был принят в конце декабря 2017 года приказ (изменения в Положение о порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов - ред.), который меняет все подходы к размещению объектов нестационарной торговли, можно было бы говорить, что схему нужно принимать. Но некоторые эксперты считают, что в связи с принятием этого приказа ныне существующая в Пскове схема размещения нестационарных объектов торговли может действовать дальше, и новую принимать не нужно», - пояснил Аркадий Мурылев.

В то же время, по его словам, городские власти должны продолжить работу с предпринимателями по улучшению облика торговых павильонов, тем более, что пункт прописывается в договорах на осуществление нестационарной торговли. «Если предприниматель не изменит вид павильона, с ним расторгается договор», - напомнил омбудсмен.

Наряду с этим Аркадий Мурылев еще раз подчеркнул, что сейчас не идет речи об исключении из схемы нестационарной торговли порядка 80 торговых объектов, которое ранее планировали власти Пскова. «Все они стоят на законных основаниях, по крайней мере, сейчас точно. Власть должна пойти на какой-то шаг и должна понимать, что никто не уйдет со своего места без суда. Будет предписание - он будет судиться, и это затянется на долгие годы. А с таким подходом мы ни к какому нормальному решению не придем. Нужно приходить к единому решению со стороны власти и бизнеса, а новый приказ дает возможность решать эти вопросы совместно», - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

«К Ганзейским дням мы должны привести город в порядок, и предприниматели не против этого. Скандалов и судов никто не хочет. Есть стол переговоров, за который можно сесть и все обсудить. Надо сделать все, чтоб праздник удался и понравился и местным, и приезжим», - подчеркнул Аркадий Мурылев. А для этого, по его словам, нужно думать не только о внешнем облике объектов нестационарной торговли, но и об ассортименте товаров, которые там продаются.

Успеют ли городские власти навести порядок со нестационарной торговлей в Пскове, по мнению гостя студии, зависит от них самих: «Существенно менять тут ничего не надо. Надо работать с тем, что есть, и дать предпринимателям спокойно работать дальше».