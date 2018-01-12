Экономика

Владельцам биткоинов рекомендовали быть готовыми потерять все вложенные деньги

Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют.

«Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным», - приводит слова Мейджора «Лента.ру».

Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12%, до 12 255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14%. К 13.10 мск стоимость биткоина, по данным портала, составила 11 631 доллар - криптовалюта потеряла 1,3 тысячи долларов за полтора часа.

Издание также отмечает падение других криптовалют. Так, курс Ethereum 16 января снизился на 14%, с 1,2 до 1 тысячи долларов (Coinmarketcap приводит оценку минус 21%), Ripple обвалился на 21%.