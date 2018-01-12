Экономика

Россияне стали чаще влезать в долги

Кредитование населения в прошлом году значительно выросло, пишет агентство экономической информации «Прайм». По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки РФ за январь-ноябрь 2017 года выдали гражданам 30,37 млн новых кредитов, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом объем кредитования увеличился на 36% и составил более 4,91 трлн рублей.

Опрошенные агентством эксперты указывают, что тренд роста выдачи кредитов подтверждается и статистикой ЦБ, согласно которой за период январь-ноябрь объем выданных кредитов составил 8,2 трлн рублей, что на 27% выше показателя на конец 2016 года. «Различия в объемах выдачи и темпах роста между данным ОКБ и ЦБ объясняются тем, что ЦБ своей статистикой "закрывает" весь рынок, в то время как в структуре досье ОКБ значительную долю занимает Сбербанк и ключевые банки - основные драйверы кредитного розничного рынка. Это и объясняет тот факт, что темпы роста выдачи у клиентов ОБК выше среднерыночных показателей», - пояснил гендиректор EOS Россия Антон Дмитраков.

Данные о росте розничного кредитования подтверждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «В целом, розничное кредитование в стране за 11 месяцев 2017 года выросло на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - отметил он.

Похожая тенденция по росту выдачи займов наблюдается и в сегменте МФО, рассказал главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По его словам, в 2017 году МФО выдавали каждый второй заем в сегменте беззалогового розничного кредитования. Всего по итогам года зафиксировано порядка 21,5 млн выданных займов против 19 млн в 2016 году. По итогам 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов достиг порядка 242 млрд рублей (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды), рост за годовой период 30%, добавил эксперт.