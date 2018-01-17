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Экономика

За сутки курс биткоина упал более чем на 25%

17.01.2018 08:48|ПсковКомментариев: 0

Курс биткоина за сутки упал более чем на 25%, опустившись почти до $10 тысяч, следует из данных портала coinmarketcap.com.

Как пишет «Интерфакс», низшая точка была пройдена в 01.34 по Москве - тогда один биткоин стоил $10 194; после этого стала наблюдаться тенденция к повышению, на 3.00 курс составляет $11 383.

В последний раз биткоин стоил так дешево 1 декабря 2017 года. В первые часы вторника, 16 января, его стоимость превышала $14 тысяч.

Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple упала на 40%, отмечает Bloomberg.

Такое резкое ослабление аналитики связывают с заявлениями министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ена, который вновь заговорил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.

Теги: #криптовалюты #биткоин
Источник: Псковская Лента Новостей
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