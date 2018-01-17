Экономика

В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая

Европейские производители вина начали уведомлять российских импортеров об увеличении отпускных цен, рассказали РБК представители ряда виноторговых компаний. По их словам, речь идет о повышении цен производителей на 10-35% в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции.

Причиной пересмотра ценовых соглашений стал прошлогодний неурожай винограда в Европе - заморозки весной и затем жаркая погода летом привели к значительному падению сборов.​

В большинстве основных винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50%, как следствие, винодельческие хозяйства вынуждены были объявить о существенном повышении отгрузочных цен на продукцию, констатирует член совета директоров виноторговой компании Simple Сандро Хатиашвили.

В винодельческом сезоне 2017/18 года, который начался в сентябре, в Европе будет произведено, по прогнозам Европейской комиссии, 145 млн гкл вина - это на 14,5% меньше, чем в предыдущем сезоне, и является худшим показателем с 1982 года.

Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы - Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского вина. Европейская комиссия прогнозирует, что производство вина в Испании в текущем сезоне снизится на 15,1%, до 36,8 млн гкл, во Франции - на 18,4%, до 37,2 млн гкл, в Италии - на 21,4%, до 40 млн гкл.

Неурожай заставил поставщиков повышать цены даже на предыдущие винтажи, чтобы компенсировать свои потери в этом сезоне, рассказывает директор по маркетингу компании MBG Wine Василий Дмитриев. К такой мере были вынуждены прибегнуть, например, некоторые шато в Бордо, потерявшие до 100% урожая.

О возможном дефиците вина в Европе и последующем росте цен РБК еще в мае прошлого года говорил Мигель Торрес, президент испанской компании Torres и один из самых известных виноделов мира. Ситуацию в винодельческих регионах Европы он назвал «настоящим кошмаром», добавив, что не помнит такого за 50 лет работы в виноделии.

Первая угроза неурожая появилась после апрельских заморозков в Европе, а в ноябре винодельни стали объявлять новые цены, рассказывает директор по импорту компании «Ладога» Дмитрий Журкин. В настоящее время большинство участников рынка ведут переговоры о ценах со своими поставщиками, отмечают представители компаний.

Европейские вина в зависимости от ценового сегмента подорожают по-разному. Как полагают в Simple, в среднем сегменте (0,7-5 тыс. руб. за бутылку объемом 0,75 л) и премиальном (от 5 тыс. руб.) повышение цен будет наименее значительным.

Некоторые производители осознанно идут на финансовые потери, чтобы сохранить свои позиции, говорит Хатиашвили. По его оценкам, в среднем ценовом сегменте рост цен не превысит 15%, в премиальном - 10%.

Значительнее всего подорожают вина нижнего - до 700 руб. за бутылку - сегмента, уверены опрошенные РБК участники рынка. Уже сейчас рост отпускных цен в нем составляет 25-35%, говорят в Simple. Поставщики из Италии и Испании планируют поднять цены на 20-30%, подтверждает Дмитриев.

Дистрибьюторы уклончиво отвечают на вопрос, как повышение цен производителей повлияет на оптовые и, как следствие, розничные цены в российских магазинах. Как уверяет Журкин, пока компания цены не поднимала. ​В MBG Wine продолжают переговорный процесс. «Мы торгуемся с поставщиками, а после будем вынуждены ретранслировать новые цены нашим партнерам», — утверждает Дмитриев. Simple, по словам Хатиашвили, «понимает влияние роста цен на спрос и потому не будет в полном объеме транслировать рост отпускных цен на рынок».