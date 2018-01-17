Экономика

В 2017 году Россельхозбанк направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей

По итогам работы в 2017 году Россельхозбанк направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Значительные объемы заемных средств были выданы предприятиям растениеводства – 190 млрд рублей, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности – 175 млрд рублей и предприятиям животноводства – 121 млрд рублей. При этом из общего объема выдач 237 млрд рублей было направлено на инвестиционные цели.

В прошлом году банк оказал значительную поддержку отрасли в рамках программы льготного кредитования АПК. По состоянию на 1 января 2018 года аграриям из различных регионов страны было предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 211 млрд рублей.