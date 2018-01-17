Экономика

Агентство инвестиционного развития Псковской области объявило о сборе готовых бизнес-проектов

Агентство инвестиционного развития Псковской области объявило о сборе готовых бизнес-проектов, среди которых будут отобраны наиболее привлекательные для региона и презентованы в дальнейшем в крупнейших инвестиционных фондах России с целью поиска инвесторов.

«У вас есть идея, которая не даёт вам покоя? Вы хотели бы чтобы она была воплощена в жизнь? Реализация вашего проекта внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие Псковской области? Внесите свой вклад в развитие региона!», - призывают в агентстве.

Заявки предлагается высылать на электронную почту - airpo@invest.pskov.ru.