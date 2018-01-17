Экономика

За неделю в России подорожали маргарин, пшено, соль и водка

За период с 10 по 15 января 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца - 100,2%. Об этом сообщили в Росстате.

За прошедший период больше всего цены выросли на маргарин, пшено, соль и водку. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,9%, свинину, кур и сахарный песок - на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки - 0,7-1,7%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,1% и 0,7% соответственно.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.