Экономика

В 2017 году РСХБ увеличил объем привлеченных средств на 40%

По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 40,4%, до 2,19 трлн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в том числе объем средств корпоративных клиентов достиг 1,35 трлн рублей, физических лиц – 843,2 млрд рублей.

В общем портфеле средств населения 776,6 млрд рублей приходятся на вклады. Банк предлагает частным клиентам широкую линейку депозитных программ, разработанную с учетом ключевых требований к доходности, срокам размещения средств, возможностям пополнения и снятия средств со счета, капитализации процентов и других опций.

Банк продолжает демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров банковской отрасли по данному направлению.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.