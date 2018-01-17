Экономика

Псковская делегация приняла участие в открытии выставки «Зеленая неделя 2018» в Берлине

18 января в выставочном комплексе Messe Berlin прошло торжественное открытие выставки «Зеленая неделя 2018». Делегация Псковской области во главе с начальником Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Николаем Романовым также приняла участие в мероприятии, сообщается на официальном сайте ведомства.

83-я международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зелёная неделя 2018» будет проходить с 18 по 28 января в г. Берлин. Основанная в Берлине в 20-х годах, IGW является единственной в своем роде международной выставкой пищевой, сельскохозяйственной и садовой промышленности. Важность выставки наглядно демонстрируется присутствием 200 международных министров и государственных секретарей.

В ходе выставки пройдет 10-й Международный форум сельскохозяйственной и пищевой промышленности. 1660 экспонентов из 66 стран представят свои достижения в сельском хозяйстве, продовольствии и садоводстве.