Экономика

Глава Минфина признал, что налоги в России чрезмерны

Министр финансов Антон Силуанов назвал чрезмерной налоговую нагрузку на бизнес и население в России. По его мнению, в этой сфере наша страна проигрывает конкуренцию другим государствам. Об этом глава Минфина заявил, выступая на Гайдаровском форуме, пишут «Известия».

Сегодня российские предприниматели платят в бюджет налог на прибыль и страховые взносы во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Если сложить все эти выплаты, получается, что бизнесмен должен каждый месяц отдавать государству не менее 37,1%. Из них 30% идут в фонды и 7,1% составляет налог на прибыль. В разных отраслях к этим статьям могут добавляться и другие налоги.

Граждане РФ платят подоходный налог (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость (НДС). Размер первого - 13%, а второй заложен в конечную стоимость товаров в магазине и составляет 18%.

В итоге бизнес и население несут чрезмерную нагрузку, признал глава российского Минфина Антон Силуанов.

«В других странах нет такой нагрузки. И здесь мы проигрываем конкуренцию, конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами», - посетовал он.

При этом одно из самых больных мест для предпринимателей - именно взносы в ПФР, ФОМС и ФСС. По словам министра, при открытии нового производства и выплате зарплат налогообложение труда отнимает львиную долю ресурсов. Вот почему финансовое ведомство предлагает начать реформу налоговой системы именно в этой части.

По словам Антона Силуанова, в России сложился перекос в распределении нагрузки. Те, кто получает мало, платят довольно много. А те, кто зарабатывает достаточно хорошо, несут относительно низкую нагрузку. Это связано с тем, что ставка подоходного налога в России фиксированная и распространяется абсолютно на все размеры зарплат. Даже на самые высокие.

По его мнению, страховые платежи могут быть снижены относительно безболезненно для бюджета, поскольку в результате это приведет к росту других поступлений. Высвобожденные ресурсы предприниматель направит на увеличение либо выручки, либо зарплат сотрудников. А это значит, что в итоге вырастет собираемость НДС и НДФЛ.

Отметим, что Минфин и Минэкономразвития в прошлом году уже выдвигали предложения по реформированию фискальной сферы. Налоговый маневр, который разрабатывали эти ведомства, предполагал снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Схему назвали 22/22. НДС планировали повысить до 22% с нынешних 18%, а страховые взносы сократить с 30 до 22%. Минфин настаивал, что такое перераспределение не приведет к сокращению бюджетных доходов.

При этом категорически против снижения уровня взносов в ПФР, ФОМС и ФСС выступает социальный блок правительства. По мнению его представителей, это сделает пенсионную систему еще более несбалансированной. В результате придется наращивать трансферты из федерального бюджета.