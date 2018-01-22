Экономика

Порядка 200 жителей Псковской области стали участниками бесплатной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс»

Порядка 200 жителей Псковской области стали участниками бесплатной программы «Бизнес класс», запущенной в декабре Сбербанком и Google при поддержке администрации Псковской области. На территории Северо-Западного банка в проекте также принимают участие Калининградская и Ленинградская области.

«Студент, пенсионер, начинающий или уже опытный предприниматель - любой человек, имеющий доступ в интернет, может стать участником проекта и получить доступ к уникальным видеоурокам и вебинарам с экспертами курса. Я уверена, что «Бизнес класс» поможет малому и среднему бизнесу повысить конкурентоспособность не только на региональном, но и общероссийском рынке», - прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Обучение проходит в режиме «онлайн» или «интенсив». Первый формат состоит из 8 модулей, которые посвящены основам ведения бизнеса: исследованию рынка, маркетингу, продажам, планированию и финансам. «Интенсив» включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия. Самые активные участники этого направления смогут посетить мастер-классы в Калининграде и получить консультации опытных наставников. Регистрация в режим «интенсив» для предпринимателей Псковской, Калининградской и Ленинградской областей продлится до 1 марта 2018 включительно.

«Бизнес класс» - это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный момент проект реализуется в 23 регионах России. За 2017-2018 гг. планируется подключить к программе более 40 субъектов России, включая те регионы, где «Бизнес класс» уже запущен. В основе курса - практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.