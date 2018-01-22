Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Подарки каждый день
Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь!
Информационные стенды таблички, вывески
инфографика Что нас ждет?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Губернатор-2018: победитель получает всё
мусорный хайп по-порховски
Звук создан Богом
Никто не хотел городить
Осторожно, газ!
афиша юбилейного пушкинского
ещё Экономика 22.01.2018 08:161 Торги госимуществом в России переведут на электронные площадки 23.01.2018 13:0315 Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров, считает Александр Козловский 23.01.2018 12:160 Более 21 млрд рублей привлек Россельхозбанк в сезонный вклад «Ключ к успеху» 22.01.2018 16:090 Порядка 2500 человек стали участниками бесплатной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс» 22.01.2018 08:161 Торги госимуществом в России переведут на электронные площадки 20.01.2018 21:440 Западные поставщики не смогут оперативно вернуться на российский рынок, даже если отменить продэмбарго - Россельхознадзор
Самое популярное 21.01.2018 11:3811 Глава Новосельской волости Струго-Красненского района Лариса Моисеева и соцработник Муртузали Магомедов погибли в ДТП 20.01.2018 17:2719 Женщина-водитель и ее пассажир погибли после падения автомобиля в ручей в Струго-Красненском районе 20.01.2018 19:3378 Интерактив: Опять хотят обмануть и наживиться на социалке? 22.01.2018 10:1121 На Псковском озере под лед провалился снегоход с пятью рыбаками 22.01.2018 17:3631 Губернатор-2018: победитель получает всё
 
Экономика

Более 21 млрд рублей привлек Россельхозбанк в сезонный вклад «Ключ к успеху»

23.01.2018 12:16|ПсковКомментариев: 0

Россельхозбанк подвел итоги сезонного вклада «Ключ к успеху». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, с 7 по 31 декабря 2017 года во вклад привлечено свыше 21 млрд рублей. Вклад открыли более 22 тыс. клиентов банка по всей России, 21% из них использовали для этого дистанционные каналы обслуживания.

Сезонные предложения банка традиционно пользуются большим спросом, поскольку дают возможность получить повышенный процент по вкладу в надежном банке, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации.

Общий объем привлеченных банком средств населения составил 843,2 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как может быть решена проблема с мусором в Псковской области?
В опросе приняло участие 865 человек
Лента новостей
Последние новости
23.01.2018, 21:560 Детский омбудсмен призвала ввести должность психолога во всех школах 23.01.2018, 21:016 Правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык 23.01.2018, 20:307 Роман Романов может возглавить политуправление «Единой России» 23.01.2018, 19:515 В Пскове обсудили вопрос создания мини-футбольного поля и спортплощадки около школы №47
23.01.2018, 19:300 В Псковской области пройдет около двухсот мероприятий к 100-летию образования РККА 23.01.2018, 19:129 Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения 23.01.2018, 19:050 Международная передвижная выставка Genius loci начала работать в Пскове 23.01.2018, 18:541 Бывший оперативник ИК, пытаясь «развести» заключенного на айфон, лишился двух телефонов и должности
23.01.2018, 18:532 ОНФ предлагает выработать в Псковской области единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с ТБО 23.01.2018, 18:282 «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар» 23.01.2018, 18:123 Иван Цецерский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Надточего с 95-летием 23.01.2018, 18:004 «Дневной дозор»: Какой оценки заслуживает безопасность псковских школ?
23.01.2018, 17:5719 В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус 23.01.2018, 17:575 До минус 15 градусов может похолодать в Псковской области 23.01.2018, 17:461 Псковская школа «Надежда» объявляет набор мальчиков в секцию велоспорта 23.01.2018, 17:390 Рейтинг автошкол предложено составить в Псковской области
23.01.2018, 17:3318 Мусорный хайп: продолжение следует 23.01.2018, 17:271 Студенты ПсковГУ заинтересовались криминалистикой 23.01.2018, 17:230 В Псковской области усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения в преддверии начала туристического сезона 23.01.2018, 17:170 В Совете Федерации РФ наградили школьников из Псковской области
23.01.2018, 17:070 Саморазвитие, спорт и волонтерская деятельность - чем занимаются студенты ПсковГУ в свободное от учебы время 23.01.2018, 17:040 Программа «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области будет скорректирована 23.01.2018, 17:030 ППК и Опочка побеждают в областном финале «Мини-футбол - в школу» 23.01.2018, 16:582 ОНФ объявляет конкурс плакатов «День выборов»
23.01.2018, 16:485 Привлекать к волонтерству пожилых псковичей предложила председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова 23.01.2018, 16:4331 Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина» 23.01.2018, 16:431 Студенты из Замбии впервые встали на лед в Пскове 23.01.2018, 16:384 Александр Васильев передал Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области
23.01.2018, 16:374 Putin Team на Wall Street, «Грудинин-бомба» и 100 дней Ведерникова 23.01.2018, 16:3215 Большей гадости я никогда не видела - первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре о фильме «Смерть Сталина» 23.01.2018, 16:271 Почта России выпустила каталог 2018 года с товарами к 23 февраля и 8 марта 23.01.2018, 16:2011 Михаил Ведерников поручил проработать комплексное благоустройство территории вблизи Псковского перинатального центра
23.01.2018, 16:180 ПсковГУ активно готовится к главному студенческому празднику 23.01.2018, 16:169 Пушкиногорской санаторной школе-интернату придется достроить забор из горбыля даже при выделении средств на строительство капитального ограждения 23.01.2018, 16:101 Михаил Ведерников поблагодарил Псковское отделение ОНФ за принципиальную работу по выявлению проблем в регионе 23.01.2018, 16:002 Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии выступит на сцене БКЗ Псковской филармонии
23.01.2018, 15:5518 Псковское «Яблоко» раскрыло источники своего финансирования 23.01.2018, 15:5218 Жители Псковской области смогут получать в Федеральном центре высоких медицинских технологий медпомощь по квотам 23.01.2018, 15:400 Специалисты Псковского филиала академии ФСИН занимаются просветительской деятельностью в сфере применения закона о госзакупках 23.01.2018, 15:275 В марте в ПсковГУ пройдут выборы
23.01.2018, 15:205 Филиал Федерального центра высоких медицинских технологий может появиться на базе Псковской областной больницы 23.01.2018, 15:160 Великолукские лучницы завоевали командную «бронзу» чемпионата России в Орле 23.01.2018, 15:150 Акция «Подвигу твоему, Ленинград!» пройдет в Пскове, Палкино и Печорах 23.01.2018, 15:130 Захоронение ТБО на порховском полигоне осуществляется с соблюдением всех норм
23.01.2018, 15:0527 Псковичей при получении квитанции на оплату взносов на капремонт в январе просят обратить внимание на сумму задолженности 23.01.2018, 15:000 «Гонки по вертикали» с Александром Савенко 23.01.2018, 14:512 «Эхономика» с директором ООО «АСПО» Андреем Лукьяновым и директором ООО «Экорос» Андреем Папчуком. ВИДЕО 23.01.2018, 14:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове у моста Невского
23.01.2018, 14:3512 На съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской напали. ВИДЕО 23.01.2018, 14:324 Писатели и поэты Псковщины поздравляют с днем рождения свою коллегу Веру Сергееву 23.01.2018, 14:2617 Семь лесовозов с дровами отправились сегодня в Гдовский район на котельную поселка Смуравьево-2 23.01.2018, 14:122 Скоро на фасаде Псковского перинатального центра появится эмблема
23.01.2018, 14:032 В Псковской области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны 23.01.2018, 14:000 «Эхономика»: Можно ли найти в Псковской области новую площадку для полигона ТБО, которая устроит всех? 23.01.2018, 13:584 В Пскове на закрытом полигоне ТБО проводится пересыпка верхнего слоя грунтом 23.01.2018, 13:521 Презентация песни «Ты можешь идти» Тимофея Никогосова пройдет в Псковском колледже искусств 24 января
23.01.2018, 13:444 В Пскове задержали мужчину, который избил посетителя закусочной на Ижорского батальона 23.01.2018, 13:380 Великолучане могут поучаствовать в фотоконкурсе «Я помню! Я горжусь!» 23.01.2018, 13:313 Полистовское болото промерзло на 16 сантиметров 23.01.2018, 13:292 Более трети контейнерных площадок Пскова оборудованы сетками для раздельного сбора мусора
23.01.2018, 13:183 На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое электроосвещение 23.01.2018, 13:110 Финальный этап чемпионата области по мини-футболу пройдет в городе Великие Луки 23.01.2018, 13:056 Названы образовательные учреждения Псковской области, где откроют центры робототехники 23.01.2018, 13:0315 Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров, считает Александр Козловский
23.01.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», посвященной «мусорному» вопросу 23.01.2018, 12:4613 Псковичка добилась перерасчета оплаты услуг управляющей компании за содержание и ремонт жилья 23.01.2018, 12:400 Выбрать вуз в ходе индивидуальных туров в Петербург предлагает псковским абитуриентам компания «Славянский тур» 23.01.2018, 12:280 «Супер фитнес» объявляет Неделю фитнеса для студентов
23.01.2018, 12:1712 Продающих алкоголь из Duty Free в Пскове ждут штрафы от 30 тысяч рублей 23.01.2018, 12:160 Более 21 млрд рублей привлек Россельхозбанк в сезонный вклад «Ключ к успеху» 23.01.2018, 12:150 Великолукские студенты совершили лыжный переход к месту дислокации штаба 3-й Ударной Армии 23.01.2018, 12:0625 Ни одно из заведений карты «наливаек» Пскова не закрыто - «Трезвая Россия»  
23.01.2018, 12:0416 Турчак: В «Единой России» создается политическое управление 23.01.2018, 11:570 В 2017 году объем переданной электроэнергии в Псковской области увеличился на 1,5% 23.01.2018, 11:5613 Одному из псковских пабов отказали в продлении лицензии на продажу алкоголя 23.01.2018, 11:544 Музей истории города Печоры приглашает на открытие выставки сетоского узора известной мастерицы Анны Кыйво
23.01.2018, 11:4920 Люди из команды Грудинина скупают паблики «ВКонтакте» 23.01.2018, 11:480 На прием к онкологу из Петербурга смогут попасть жители Пскова 25 и 26 января 23.01.2018, 11:448 13 тонн шампиньонов уничтожены на полигоне ТБО в Острове 23.01.2018, 11:418 Псковская полиция готовит предложения для внесения изменений в федеральный «антиалкогольный» закон
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru