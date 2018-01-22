Экономика

Более 21 млрд рублей привлек Россельхозбанк в сезонный вклад «Ключ к успеху»

Россельхозбанк подвел итоги сезонного вклада «Ключ к успеху». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, с 7 по 31 декабря 2017 года во вклад привлечено свыше 21 млрд рублей. Вклад открыли более 22 тыс. клиентов банка по всей России, 21% из них использовали для этого дистанционные каналы обслуживания.

Сезонные предложения банка традиционно пользуются большим спросом, поскольку дают возможность получить повышенный процент по вкладу в надежном банке, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации.

Общий объем привлеченных банком средств населения составил 843,2 млрд рублей.