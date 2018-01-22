Экономика

Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров, считает Александр Козловский

Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», так депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Козловский прокомментировал решение о поддержке участников международного конкурса детских инженерных команд, которая будет оказана в рамках партийного проекта «Локомотивы роста».

Региональный координатор партпроекта отметил: «Вопрос подготовки квалифицированных и профессиональных кадров в нашей стране стоит очень остро. Это системная проблема, которая упирается в то, что сейчас высшее образование оторвано от потребностей производителей. В сфере производства - это катастрофа. Можно сколько угодно развивать технологии, открывать предприятия, но, в конечном счете, встанет вопрос, кто будет на них работать. Чтобы действительно победить импортозависимость, нам нужны современные, подготовленные кадры, и готовить их надо со школьной скамьи. Только тогда наша страна снова будет гордиться своими фабриками и заводами».

Решить эту проблему, считает Козловский, можно только целым комплексом мер. «Сейчас наша система образования выпускает такого специалиста, которого она считает нужным, а не того, который нужен работодателю, - заметил он. - Это касается не только производства, речь и о юристах, и об экономистах, и о банковском деле, и о многих других специальностях. В результате, когда свежеиспеченный специалист ищет работу, он сталкивается с тем, что требования к его профессии, ее специфика уже значительно изменились. А работодателю приходится переучивать вчерашних студентов, тратить время на то, чтобы реально подготовить их к работе».

Поэтому, уверен парламентарий, хотя конкурс детских международных команд - это хорошее начинание, этого недостаточно: «Такие соревнования позволяют выявить талантливых и одаренных ребят, способствуют подъему престижа инженерных и технических профессий среди молодежи. Но коренным образом изменить ситуацию в сфере образования можно только системной работой, причем и со стороны Министерства образования, и со стороны законодательства, Государственной думы в том числе».

Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитии частно-государственного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших и корпоративных практик для формирования инновационной среды.