Экономика

Александр Козловский поддержал законодательные поправки, упрощающие строительство, реконструкцию и капремонт линейных объектов

Сегодня, 24 января, Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в ряд законодательных актов, которые упрощают процедуры строительства, реконструкции, капитального ремонта линейных объектов за счет введения в законодательство механизма размещения таких объектов на условиях публичного сервитута.

«На практике строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов затруднены ввиду необходимости образования земельного участка, для чего, в свою очередь, нужно провести кадастровые работы и регистрацию, изменять категорию земель и видов разрешенного использования, изымать земельный участник у собственника, прерывая хозяйственную деятельность на нем, - рассказал депутат от Псковской области Александр Козловский, который поддержал данные поправки. - Кроме того, проведение этих мероприятий занимает довольно большое количество времени, речь шла даже не о месяцах, а о годах».

Для решения изложенных проблем законопроектом предлагается размещение линейных объектов на основании публичного сервитута, то есть на основании установленного решением исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления права ограниченного пользования чужим земельным участком в случае, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения.

«Это существенно сократит срок и стоимость оформления доступа к земельным участкам до трех раз, так как. не потребует совершения действий, связанных с образованием земельного участка или изъятием земельного участка у собственника, - отметил Александр Козловский. - Аналогичная концепция используется, например, с 2014 года в Крыму, что позволило республике выйти на первое место в России по оформлению прав на земельные участки для размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута. Там эта процедура занимает всего за 20 дней».

Как рассказала, выступая перед депутатами, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко, похожие правила были закреплены и успешно опробованы в восьми специальных федеральных законах, в соответствии с которыми создавались благоприятные условия для размещения линейных объектов XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, при подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующие правила были в РСФСР: институт временного занятия земельного участка и сохранения прав в границах охранных зон объектов с одновременным обеспечением права обслуживать такие объекты был своеобразным административным сервитутом.

Вместе с тем, отметил Александр Козловский, законопроектом обеспечивается соблюдение баланса частных и общественных интересов при установлении публичного сервитута. Так, правообладатель земельного участка сохраняет все средства защиты своего права на землю: требование платы за установление сервитута, возможность судебного оспаривания, требование изъятия земельного участка, в случае если установление сервитута приводит к невозможности использования земельного участка в соответствии с разрешенным использованием. Кроме того, сервитут не может быть установлен в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением случаев необходимости установления сервитута для подключения к инженерным сетям объектов, расположенных на таких земельных участках.

«В целом этот законопроект позволит значительно упростить существующие процедуры и убрать ряд бюрократических преград, поэтому я выступил в его поддержку», - резюмировал Александр Козловский.