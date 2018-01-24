Экономика

Александр Козловский возглавил экспертный совет Госдумы по развитию промышленных кластеров

Депутат Александр Козловский возглавил экспертный совет Госдумы по ОЭЗ, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, на новом посту Александр Козловский намерен пристально контролировать эффективность особых экономических зон и кластеров, а также работать для экономического развития регионов.

Как рассказал депутат, главная цель совета – выработать подходы к решению приоритетных задач регионального развития нашей страны, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на долгосрочную перспективу.

«Один из ключевых вызовов для нашей экономики сейчас – это исчерпание возможностей экономического роста, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов. Нельзя бесконечно эксплуатировать наши природные богатства, это путь в никуда, – отметил Александр Козловский. – Если мы претендуем на глобальное технологическое лидерство России, то нам необходимо создать прозрачную, комфортную и устойчивую среду для развития высокотехнологичного бизнеса и массового внедрения передовых производственных технологий, ориентированных на использование возобновляемых ресурсов».

При этом, подчеркнул депутат, нужно уделить особое внимание территориальному аспекту – развитию регионов через создание и развитие особых экономических зон, кластеров и технопарков. Александр Козловский уже активно занимается этой работой. Он стоял у истоков создания псковского электротехнического кластера, в Псковской области курирует партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста». Также Александр Козловский выступил одним из авторов законопроекта, который позволил сформировать правовую основу деятельности промышленных технопарков и определить порядок применения стимулирующих мер.

Среди главных приоритетов своей работы на посту председателя экспертного совета Александр Козловский назвал пристальный контроль за эффективностью ОЭЗ и промышленных кластеров.

«На мой взгляд, основная задача совета, как людей, которые максимально разбираются в данной сфере – создать рекомендации для Правительства, пересмотреть и доработать законодательную базу, с тем, чтобы особые экономические зоны и кластеры не просто работали, а работали эффективно, – отметил он. – Нам предстоит выработать критерии оценки этой эффективности, создать систему параметров, по которой мы будем оценивать каждый кластер и ОЭЗ. Федеральные средства нужно расходовать бережно, и каждый вкладываемый рубль должен приносить несколько рублей прибыли».

«Кластеры, ОЭЗ, технопарки – это тот инструмент, который поможет производственным предприятиям развиваться, усиливать нашу экономику и двигать программу импортозамещения в том числе, - прокомментировал Александр Козловский. – Но это произойдет только в том случае, если они действительно будут работать и приносить отдачу от вложенных средств. Мы не можем позволить выбрасывать государственные деньги на ветер. Поэтому контроль за бюджетными вложениями будет самый жесткий».

Первое установочное заседание Экспертного совета состоится завтра, 25 января. На нем будут рассмотрены вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности особых экономических зон, эффективности функционирования их технологической и промышленной инфраструктуры, а также развития электротехнической и электронной промышленности в регионах России на основе реализации кластерного подхода.

Планируется, что участие в заседании совета примут Сергей Неверов, вице-спикер и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, и Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также представители Минэкономразвития и Минпромторга.