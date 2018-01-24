Экономика

В Карелии снизят стоимость электроэнергии для малого и среднего бизнеса

В Карелии с 1 января 2018 года снизились на 20% тарифы на электрическую энергию для представителей малого и среднего бизнеса (по отношению к цене за июль 2017 года). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации главы Республики Карелия, снижение произошло благодаря сокращению расходов республиканских сетевых организаций и гарантирующих поставщиков. Такие мероприятия были рекомендованы на совещании Минэнерго РФ Александром Новаком и реализовывались в республике при поддержке правительства Карелии уже с июля 2017 года.

Стоимость электрической энергии для карельских бизнесменов в июле прошлого года составляла 9,86 руб. за кВтч. и являлась самой высокой по Северо-Западу.

По прогнозу государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам цена на электрическую энергию для представителей малого и среднего бизнеса в 2018 году снизится еще на 20% - до уровня 6,50 руб. за кВтч, что сопоставимо с ценами по Северо-Западу. Приблизиться к желаемой цифре позволила активная совместная работа властей и заинтересованных организаций, результатом которой стало снижение тарифа на электрическую энергию.

Снижение тарифа для предпринимателей еще на 20 % в основном произойдет вследствие внесения Карелии в перечень территорий ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков. Это означает то, что стоимость электрической энергии на оптовом рынке для региональных организаций - поставщиков станет ниже, и это даст существенное понижение цен в сфере энергетики региона. Соответственно, цена для конечного потребителя также изменится в сторону уменьшения.