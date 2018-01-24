Экономика

Составлен «черный список» российской колбасы

Росконтроль проверил 17 образцов российской колбасы и нашел нарушения в каждом из них. Об этом сообщает Life.

Представитель Росконтроля Алина Осьмак рассказала изданию, что организация проверяла самые популярные виды колбас - «Московскую», «Сервелат» и «Брауншвейгскую» от брендов «Малаховский», «Велком», «Дымов», «Ближние горки», «Ремит», «Черкизово», «Мясницкий ряд», «Останкино», «Рублёвский» и «Клинский».

Все образцы были сделаны в соответствии с ГОСТом Р, «и все они не соответствуют ГОСТу по ряду показателей из-за нарушений».

По данным Life, в колбасе «Останкино» нашли крахмал, а в образце марки «Каждый день» - мясо птицы и фосфаты. Последние разрешено использовать в мясной продукции, но их содержание не должно быть более 0,8 процента. О содержании фосфатов производитель обязан упоминать на упаковке. Врач-диетолог Елена Тихомирова пояснила Life, что фосфаты «задерживают воду в организме, что плохо влияет на минерально-костный обмен».

«Сервелат» от брендов «Останкино» и «Каждый день» попал в черный список Росконтроля, где содержатся продукты, которые организация не советует покупать. В этот перечень организация также включила колбасу «Ближние горки» («явные признаки порчи и несоответствие стандарту по целому ряду факторов») и «Велком» (наличие пшеничной клетчатки, о которой не упомянул производитель).

Кроме того, образцы от марок «Рублевский», «Черкизово» и «Мясницкий ряд» попали список Росконтроля «за многочисленные и разнообразные нарушения и замечания». По словам представителей организации, в колбасе марки «Мясницкий ряд» нашли «животный белок», не указанный в составе и не предусмотренный ГОСТом для «Московской».