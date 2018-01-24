Экономика

В Псковской области вырастили в 69 раз меньше рыбы, чем в Карелии

В рамках государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областей, Республик Карелии и Коми из федерального и областного бюджетов в 2017 году было выделено 83,4 млн. рублей.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Денис Беляев, подводя итоги работы управления в 2017 году, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в условиях политики импортозамещения значительными темпами стало развиваться товарное рыбоводство (аквакультура). Производство товарной продукции аквакультуры составил 35 062,8 тонн. Безусловными лидерами по объему производства продукции товарной аквакультуры в регионах, подведомственных Северо-Западному теруправлению Росрыболовства, стала Республика Карелия, где выращено 24 757,2 тонны разновозрастной рыбы.

На территории Псковской области рыбоводные хозяйства в 2017 году вырастили 359 тонн рыбы. Для сравнения, в Новгородской области - 808 тонн, в Вологодской области - 126 тонн, в Архангельской области - 111,2 тонны, в Республики Коми - 101,4 тонны.

«В 2018 году ожидается увеличение объемов выращивания товарной аквакультуры в регионах, входящих в зону ответственности управления, до 40 тысяч тонн», - отметил Денис Беляев.

Также он сообщил, что в целях компенсации ущерба в 2017 году заключено 189 договоров на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов с 99 хозяйствующими субъектами, на основании которых в рыбохозяйственные водоемы Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей было выпущено 14,610664 млн шт. разновозрастной молоди и личинок рыб. Для сравнения, в 2016 году было выпущено 12,771 млн. шт., а в 2015 году - 6,835 млн. шт.

Говоря о приоритетных направлениях работы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства в 2018 году, руководитель ведомства подчеркнул, что планируется уделить большое внимание вопросам развития аквакультуры, контрольно-надзорной работе, направленной на пресечение браконьерства, продолжить международное сотрудничество государственных рыбоохранных ведомств на трансграничных водоемах.