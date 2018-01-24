Экономика

Законопроект об увеличении размера микрозайма для предпринимателей до 5 млн рублей внесен в Госдуму

Правительственный законопроект, который увеличивает максимальный размер микрозайма с 3 млн до 5 млн рублей для предпринимательского финансирования со стороны микрофинансовых организаций (МФО), внесен в Госдуму.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в пояснительной записке к документу, увеличение максимального размера микрозайма обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса (МСП).

Авторы законопроекта напоминают, что 27 января 2018 года вступят в силу базовые стандарты по управлению рисками МФО в сфере предпринимательского финансирования, которые помогут нивелировать возможную рискованность увеличения максимального размера микрозайма.

Внесенный законопроект предусматривает уточнение круга заемщиков МФО для предпринимательского финансирования и расширение полномочий «Корпорации МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры. В частности, корпорации предоставлено право финансирования региональных гарантийных организаций.