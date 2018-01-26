Экономика

В марте в ОЭЗ «Моглино» соберутся представители особых экономических зон со всей страны

В марте в ОЭЗ «Моглино» в Псковской области соберутся представители особых экономических зон со всей страны. Об этом рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, комментируя итоги первого заседания экспертного совета по ОЭЗ и кластерам, который возглавил депутат Государственной Думы, региональный куратор партийного проекта «Локомотивы роста» Александр Козловский. Напомним, что парламентарий также стоял у истоков создания псковского электротехнического кластера.

«Оценивая деятельность псковского кластера, могу сказать одно – за вас проголосовали регионы, – отметил Андрей Шпиленко. – Сам факт, что в 2017 году именно в Псковской области проходило мероприятие, направленное на изучение псковского опыта, который приехали перенимать представители более чем сорока регионов, говорит о том, что кластер является эффективным, его модель можно тиражировать и в других субъектах РФ».

Поскольку, как подчеркнул директор всероссийской организации кластеров и технопарков, Псковская область не останавливается на достигнутых результатах, то в 2018 году запланирован еще ряд мероприятий, направленных на разъяснительную работу по повышению инвестиционной привлекательности региона.

«В частности, в ОЭЗ «Моглино» пройдет расширенное совещание, куда приедут представители особых экономических зон со всей страны, – рассказал Андрей Шпиленко. – Там они ознакомятся со всеми преимуществами ОЭЗ, а для потенциальных резидентов и инвесторов будет доведена информация о мерах господдержки и о тех преференциях, которые предоставляет управляющая компания ОЭЗ».

Напомним, что первое установочное заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа состоялось в Государственной Думе 25 января. Возглавил недавно созданный совет депутат от Псковской области Александр Козловский, который также является куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в Северо-Западном федеральном округе. Главной задачей экспертного совета является развитие промышленности регионов через создание локальных точек роста экономики, которыми и являются кластеры и ОЭЗ, а также контроль за их эффективностью.