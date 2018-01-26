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Экономика

Псковская область получит из федерального бюджета 35,26 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства

27.01.2018 19:49|ПсковКомментариев: 4

26 января в министерстве экономического развития Российской Федерации состоялось заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов РФ, бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в госкомитете региона по экономическому развитию и инвестиционной политике, по итогам заседания конкурсной комиссией планируется предоставление Псковской области субсидии из федерального бюджета в размере 35,26 млн рублей на реализацию следующих мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

  • предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
  • обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства;
  • обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта;
  • создание и обеспечение деятельности Центра инжиниринга;
  • создание и обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы;
  • реализация программы «Ты – предприниматель» для молодежи.

Таким образом, Министерством экономического развития Российской Федерации в 2018 году предоставление средств федерального бюджета осуществляется на популяризацию предпринимательской деятельности среди школьников и студентов, на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также на «возвратные» меры финансовой поддержки: предоставление средств для выдачи микрозаймов и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства.

В ходе заседания заместитель министра Олег Фомичёв отметил, что в 2018 году будет уделено особое внимание работе по реализации субъектами РФ комплексных проектов по развитию МСП, которые сформированы всеми 85 регионами, он подчеркнул, что эффективная совместная работа по реализации комплексных проектов позволит сформировать в регионах сервисную модель поддержки МСП, позволит повысить доступность мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих предпринимателей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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