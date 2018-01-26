Экономика

Псковский филиал РСХБ подвел итоги реализации программы льготного кредитования предприятий АПК

В 2017 году Псковский филиал РСХБ по программе льготного кредитования аграриев по ставке до 5%, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, заключил кредитные соглашения с компаниями малого и среднего бизнеса на общую сумму более 202 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, из них более 35% средств было направлено на финансирование сезонных работ в регионе.

С 1 января 2017 года на рассмотрение от сельскохозяйственных предприятий в Псковский филиал РСХБ было подано 76 заявок на сумму 1,44 млрд рублей. В качестве льготных заемщиков Минсельхозом одобрены 14 заявок от клиентов филиала на общую сумму порядка 202 млн рублей, что составляет 15% от заявленной суммы.

В 2018 году Россельхозбанк продолжает работать в рамках соглашения с Минсельхозом России по выдаче льготных субсидируемых кредитов. С начала года банк уже провел большую предварительную работу в этом направлении. В частности, по данным на 25 января, Псковский филиал успел одобрить и направить в федеральное ведомство кредитные заявки сельхозпредприятий на сумму более 530 млн рублей.

«Запущенный в начале прошлого года механизм льготного кредитования позволил упростить процедуру получения и погашения кредита, а также обеспечил предприятия АПК необходимыми ресурсами для проведения сезонных работ. В 2018 году Псковский филиал планирует одними из первых приступить к выдаче льготных кредитов, и в течение года существенно нарастить финансовую поддержку сельскозяйственных товаропроизводителей региона», – отметил директор Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.