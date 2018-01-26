Экономика

Началась подготовка к энергетической инвестиционной конференции в Псковской области

Начало 2018 года в Стратегическом партнерстве «Северо-Запад» проходит под знаком подготовки к энергетическим инвестиционным конференциям в регионах Северо-Западного федерального округа. Всего запланировано проведение семи мероприятий в Псковской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Вологодской областях и в республиках Карелия и Коми. Также будет проведена межрегиональная энергетическая конференция в Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Стратегического партнерства, Псковская область стала пилотной площадкой, где в декабре 2015 года состоялась первая региональная энергетическая инвестиционная конференция, проводимая силами Стратегического партнерства «Северо-Запад» и сетевой энергетической компанией «МРСК Северо-Запада».

Главная цель конференций – создать условия для оперативного подключения юридических и частных лиц к тепловым, энергетическим сетям, сетям газораспределения и водоснабжения. Содействие в координации органов государственной власти, естественных монополий и бизнеса в вопросах развития инфраструктуры в регионах СЗФО. Еще одна важная задача – синхронизация стратегических документов и схем территориального планирования в субъектах Российской Федерации с инвестиционными программами развития всех естественных монополий.

Организаторами конференций выступают Стратегическое партнерство «Северо-Запад» совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада» и при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Как показала практика, энергетические инвестиционные конференции, проводимые Стратегическим партнерством «Северо-Запад», дают мощный импульс развитию экономики и инфраструктуры отдельных субъектов СЗФО и макрорегиона в целом, повышают их инвестиционную привлекательность, стабилизируют социальные показатели. По итогам прошедших энергетических инвестиционных конференций подписано около 130 Соглашений о намерениях и 51 инвестиционное Соглашение между участниками с общим объемом потребления более 300 Мвт.

Напомним, в ходе первой энергетической инвестиционной конференции в Пскове 25 декабря 2015 года между филиалом «Псковэнерго» и инвесторами были заключены 8 соглашений о техприсоединении общей мощностью 22,85 МВт с планируемым сроком реализации инвестпроектов до 2020 года.

Вторая энергетическая конференция в Пскове прошла 30 ноября 2016 года. Её итогом стало заключение 10 соглашений суммарной мощностью 6 МВт. Реализация заявленных инвестиционных проектов намечена до конца 2019 года.

Участники строят большие планы на третью энергетическую инвестиционную конференцию в Псковской области, дата ее проведения находится на согласовании и станет известна в ближайшее время.