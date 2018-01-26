Экономика

В Псковской области стало меньше крупного рогатого скота и больше свиней

На конец декабря 2017 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей псковского региона поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,9 процента, коров – на 4,2 процента, овец и коз – на 2,9 процента, птицы – на 9 процентов. При этом поголовье свиней увеличилось на 21,9 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В январе-декабре 2017 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 233,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 204,2 тыс. тонн молока, 56,1 млн. штук яиц. По сравнению с январем-декабрем 2016 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 25,3 процента, молока – на 1,2 процента, яиц – на 23,2 процента.

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2017 года надои молока на одну корову составили 6839 килограммов против 6411 килограммов в январе-декабре 2016 года.