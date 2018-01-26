Экономика

По итогам 2017 года кредитный портфель РСХБ превысил 1,9 трлн рублей

По итогам работы в 2017 году совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 1,9 трлн рублей, из них 1,5 трлн рублей приходится на кредиты, выданные корпоративным клиентам. При этом РСХБ успешно наращивает финансовую поддержку отечественного агропромышленного комплекса - по состоянию на 1 января 2018 года кредитный портфель Банка в данном сегменте составил 1,2 трлн рублей.

Банк, безусловно, выполняет свои обязательства по увеличению вложений в приоритетные для государства отрасли на 1% в месяц по Соглашению с АСВ.

Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.