Экономика

Михаил Ведерников ознакомился с цехом по выпуску прицепной техники великолукского «ВОМЗ»

В рамках рабочего визита врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» - крупнейшее предприятие Северо-запада, которое более 25 лет успешно занимается производством грузоподъемного оборудования и различных средств механизации складских работ, нестандартного оборудования, изготавливаемого по чертежам или техническим заданиям заказчиков.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Михаил Ведерников ознакомился с цехом по выпуску прицепной техники.

Генеральный директор завода Владимир Рахманов рассказал, что предприятие работает с 1981 года и является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе производителем грузоподъемного оборудования и прицепной техники. На заводе также выполняется изготовление, ремонт, реконструкция и монтаж грузоподъемной техники.

Владимир Рахманов добавил, что предприятие намерено расширять производство. В настоящий момент здесь строится цех крупногабаритных изделий площадью 5,2 тыс. квадратных метров. Помимо этого, ВОМЗ намерен войти в состав Электротехнического кластера Псковской области, который на сегодняшний день уже объединяет 12 промышленных предприятий региона.

Михаил Ведерников прошел по производственным площадкам и посмотрел выставочный образец автоматизированной системы хранения, которая разработана и изготавливается на заводе.

Врио губернатора поинтересовался, с какими компаниями сотрудничает предприятие. Гендиректор рассказал, что в портфеле заказов ВОМЗ - ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Автоваз», НК «Роснефть», а также заказы Министерства обороны РФ. Например, для РЖД за последние четыре года было произведено и поставлено более 130 кранов. А для псковского завода «Криогаз» предприятие изготавливает комплектующие для прицепов для перевозки баллонов со сжиженным газом.

На вопрос главы региона, сколько человек работает на предприятии, гендиректор ответил, что сейчас на производстве занято чуть меньше 500 человек, в основном это местные специалисты. Средняя заработная плата составляет 40 тыс. рублей.